Roma, è Dzeko il preferito di Pirlo per la Juventus

Il futuro di Edin Dzeko è tutt’altro che scritto. Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il centravanti è da poco tornato dalle vacanze in Croazia ma potrebbe comunque non disfare le valige. L’attaccante bosniaco è il preferito di Andrea Pirlo per la sua Juventus che sta cercando un attaccante.

Per i giallorossi, però, l’ex City rappresenta un punto fondamentale della squadra e la volontà della nuova proprietà sarebbe quella di ricominciare proprio da Dzeko. Diverso il caso in cui fosse il centravanti a chiedere la cessione, a quel punto la Roma valuterebbe l’eventuale offerta.