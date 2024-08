Roma, è caccia al terzino destro: Assignon in pole, più complicati Bellanova e Calabria

Lorenz Assignon, giovane talento classe 2000 in forza al Rennes, è considerato al momento come prima scelta per il ruolo di terzino destro della prossima stagione per la Roma. Dopo un'attenta valutazione delle opzioni disponibili, il suo nome è tornato prepotentemente in cima alle preferenze del club giallorosso, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni di mercato. Pubill, inizialmente considerato una delle principali possibilità, ha ufficialmente firmato con l'Atalanta. Parallelamente, la trattativa per Bellanova, che in un primo momento sembrava promettente, ha incontrato diversi ostacoli (il principale è rappresentato dalla valutazione del cartellino), rendendo il suo arrivo sempre più difficile. La situazione ha spinto Ghisolfi a esplorare ulteriori strade per rinforzare la fascia destra, ruolo che a nove giorni dall'inizio del campionato risulta essere ancora scoperto. Tra le altre possibilità ancora in discussione c'è anche Davide Calabria, terzino del Milan e capitano dei rossoneri, il cui nome è emerso in un contesto più ampio di trattative. Si parla, infatti, di un possibile coinvolgimento del suo cartellino in uno scambio nell'affare che potrebbe portare Tammy Abraham a Milano sponda rossonera. Tuttavia, questa opzione è ancora in fase di studio, con molte variabili ancora da definire.