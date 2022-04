Roma e Bodo/Glimt, incroci di mercato: ai giallorossi proposto Solbakken

Un intermediario avrebbe proposto a Pinto l'esterno norvegese che ai gironi di Conference ha segnato tre gol in due partite a Mourinho: è in scadenza a giugno

La Roma torna ad affrontare il Bodo/Glimt, giovedì prossimo, nell'andata dei quarti di finale di Conference League in Norvegia. Dopo il doppio incontro dei gironi, decisamente negativo per i giallorossi, tornano anche gli incroci di mercato. Nei mesi scorsi si è parlato di Botheim, finito poi al Krasnodar, e di Ola Solbakken. Come riporta 'Sportitalia', anche in queste settimane è stato proposto l'esterno classe '98: un intermediario italiano avrebbe infatti offerto proprio Solbakken, che la Roma ha imparato a conoscere in Conference League, colpita per ben tre volte in due partite dal giocatore norvegese in scadenza 2022.