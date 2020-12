Roma e Arsenal su Antov: costa 5 milioni. Dalla Bulgaria: “Il CSKA ha riso di questa cifra”

Il CSKA Sofia scopre Valentin Antov, giovane difensore bulgaro che piace a diversi club in Europa. Tra questi anche Roma e Arsenal, con i giallorossi che lo hanno osservato nei due match di Europa League. Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione secondo cui il CSKA chiederebbe circa 5 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000. Secondo ‘Match Telegraph’, però, dopo aver letto questa notizia la dirigenza del club bulgaro avrebbe addirittura riso della cifra riportata. I capitolini infatti sarebbero disposti a lasciar partire Antov già a gennaio per una cifra molto inferiore.