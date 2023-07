Roma, è ancora stallo per Renato Sanches: il PSG non apre al prestito con diritto

È ancora stallo per Renato Sanches. Dalla Francia continuano ad arrivare segnali negativi sulla trattativa che potrebbe portare il centrocampista portoghese a Trigoria. Secondo 'RMC Sport', infatti, la Roma vorrebbe il calciatore in prestito, ma il PSG al momento non ha intenzione di aprire al diritto di riscatto e non si schioda dalla cessione a titolo definitivo. I campioni di Francia vogliono liberarsi di Renato Sanches senza però rischiare di ritrovarselo in rosa anche tra un anno, dovendo così ripartire da capo. In questa stagione appena 7 presente da titolare per l'ex Bayern Monaco e Lille, ma Mourinho apprezza molto il calciatore. I contatti proseguiranno, i rapporti sono ottimi tra le società ma l'ostacolo sulla formula dell'operazione resta importante.