Roma-Dybala, il futuro è lontano: oltre al Boca c’è il pressing della Turchia

Il futuro di Paulo Dybala è ormai (quasi) segnato. Salvo clamorosi colpi di scena degli ultimi mesi, questa sarà l'ultima stagione in giallorosso e la Joya sta già programmando i prossimi passi da compiere. Secondo quanto riportato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, in questi giorni infatti nella Capitale c'è Jorge Antun, agente e amico di famiglia, arrivato per conoscere la piccola Gia, nata ad inizio mese, ma anche per capire la volontà dell'argentino nell'immediato futuro. Dybala al momento è alle prese con il recupero dopo l'operazione al menisco e potrebbe tornare in campo per le ultime 5-6 partite stagionali, una sorta di "Last Dance" giallorossa. Sul tavolo però ci sono già diverse offerte. La prima è ovviamente quella del Boca Juniors, l'altra invece arriva dalla Turchia. Il club argentino sta lavorando da tempo al suo ritorno in patria, aiutato anche da uno sponsor d'eccezione come Paredes e dalla volontà di tutta la famiglia di tornare in patria, ma le sirene turche sono molto allettanti. Lì infatti gli verrebbe proposto un contratto molto alto, simile a quello che ha oggi a Roma, da circa 6 milioni più bonus. Cifre che, ovviamente, non può invece garantirgli Riquelme (presidente del Boca). Dybala è indeciso: si sente di poter ancora dare qualcosa al calcio europeo. Vorrebbe farlo in Italia, magari alla Roma che però non ha mai avviato contatti per un rinnovo anche a cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Il contratto è ormai sempre più vicino alla scadenza, il tempo stringe e le offerte ci sono, più o meno allettanti. La decisione finale spetta a lui, come accaduto già due anni fa. Anche se questa volta proseguire il matrimonio con la Roma appare molto complicato.