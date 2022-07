Roma-Dybala, è Toda Joya. Ora la 10 di Totti ha il giusto erede

Così come in quel 2 giugno del 2000 la colpa è tutta di un argentino. All’epoca si chiamava Gabriel Omar oggi si chiama Paulo. E la 10 l'aspetta

Fa caldo, ma avete l’aria condizionata accesa? Nessun guasto. Così come in quel 2 giugno del 2000 la colpa è tutta di un argentino. All’epoca si chiamava Gabriel Omar oggi si chiama Paulo. Che di evocativo ha pure il nome. Anche lui come Batistuta ha subito un pressing dolce. Da parte di Francesco Totti prima ancora che di Mourinho (se ci fosse stato Sarri l'ex juventino avrebbe accettato?). Un anticiclone destinato a spazzare via dubbi e paure, orientato a portare a Roma una ventata di entusiasmo che farà rabbrividire lo stesso Dybala. Una intuizione dei Friedkin che hanno ridato alla città di Roma quella voglia di sognare, di stupirsi e di godere “come ricci” che mancava da tanto tempo.

L’acquisto di Dybala è uno spartiacque importante, per tutto il campionato. Quell’uomo che sembra ancora un ragazzo, dalle spalle strette e dai piedi magici. Sulle spalle quale maglia? Totti gli ha concesso da tempo la 10. Un passaggio di consegne importante. Enorme. Dybala ci pensa, sa che cosa comporterebbe. In Nazionale indossa la 21 ma è già occupata da Matic. La 10, invece, è libera da quel maledetto 28 maggio 2017. Nessuno si è mai avvicinato all’eredità, non se l’è sentita nemmeno Lorenzo Pellegrini. E allora perché Dybala sì? Innanzitutto perché parliamo di uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale, nazionale argentino, vincitore di 5 scudetti da protagonista. Poi per il carico di entusiasmo che porta. E infine perché la 10 gliela vuole dare proprio Francesco. Nessuno, insomma, storcerebbe la bocca. Ora scusate, fa caldo. Ma siamo sicuri non sia rotta l’aria condizionata? Ah, no.