L'operazione per il rinnovo di Paulo Dybala continua, seppur a fari spenti. L'argentino, il cui contratto con la Roma è in scadenza il prossimo 30 giugno, ha dato totale priorità al club giallorosso e non al Boca Juniors. Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, la prima offerta della Roma c'è ormai da 10 giorni. L'entourage della Joya, però, vorrebbe un ritocco alle cifre e potenzialmente anche alla durata del nuovo rapporto contrattuale. La trattativa è comunque in corso e novità sono attese nelle prossime ore.