Roma, doppio no a Juve e Atletico Madrid per Karsdorp: Mou proverà a recuperarlo

I bianconeri avevano proposto lo scambio secco con De Sciglio, gli spagnoli lo vogliono solo in prestito

Rick Karsdorp resta a Roma, a meno di sorprese last minute. Il terzino olandese sarà recuperato da Mourinho che proverà a ricucire un rapporto deteriorato dopo le parole del tecnico nel post partita col Sassuolo di novembre scorso. Nelle ultime ore, come riporta ilTempo.it, la Juve ha provato di nuovo a bussare alla porta di Pinto offrendo lo scambio secco con De Sciglio. La Roma ha declinato l'offerta. Tentativo anche dell'Atletico Madrid che però avrebbe voluto Karsdorp solamente in prestito mentre Pinto vorrebbe cederlo a titolo definitivo.