Roma, dopo Tahirovic è il turno di Volpato-Missori: incontro a breve col Sassuolo

Altri milioni per chiudere il capitolo bilancio e affrontare un luglio meno ostico. La Roma sta lavorando in queste ore per la cessione di altri due giovani valorizzati da Mourinho nell'ultima stagione. Dopo Tahirovic, passato all'Ajax per 8,5 milioni, è arrivato il turno di Cristian Volpato e Filippo Missori. Tiago Pinto incontrerà di nuovo Carnevali in questi giorni per definire la doppia operazione entro la fine della settimana. La richiesta iniziale della Roma era di 12 milioni (9 per Volpato) ma potrebbe abbassarsi soprattutto nel caso in cui fosse inserita una clausola di recompra riguardante soprattutto Missori e una percentuale sulla futura rivendita della coppia. L'operazione col Sassuolo potrebbe chiudersi sui 10 milioni. A quel punto ne servirebbero circa 12 per chiudere il bilancio in positivo. La speranza di Pinto è di ottenerli dalla doppia cessione Perez-Kluivert, ma potrebbe volerci il sacrificio di Zalewski che ha richieste soprattutto in Premier League a meno che l'Inter non chiuda prima del 30 giugno per Frattesi garantendo il 30% (circa 9 milioni) di incasso per i giallorossi.