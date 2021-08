Roma, domani alle 15.30 la conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto

Come successo a gennaio, il gm risponderà alle domande dei giornalisti dopo la chiusura delle operazioni

Tiago Pinto parlerà domani alle 15.30 in conferenza stampa per commentare la sessione di calciomercato. Il gm giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti e proverà a fare chiarezza sulle trattative che sono andate in porto e su quelle che sono invece saltate. Già a gennaio il portoghese aveva incontrato la stampa per fare un resoconto del suo operato. Fino alle 20 di oggi sarà impegnato per gli ultimi affari. La speranza dei tifosi giallorossi è l'arrivo di un ultimo regalo per far felice Mourinho.