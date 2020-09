Roma-Milik, domani a Innsbruck la prima parte delle visite mediche

Oggi è stato il giorno di Milik in casa Roma. La giornata si è aperta in mattinata con l’arrivo degli agenti a Trigoria per cercare di limare tutti i dettagli della trattativa e non si è chiusa prima del tardo pomeriggio quando sono poi andati via dal centro sportivo giallorosso. Come riporta Sky Sport, ci sono altri due step prima dello sbarco nella Capitale del polacco. Il primo riguarda le condizioni del giocatore. Milik, nei suoi anni al Napoli, si è rotto entrambi i crociati e la Roma prima di dare il via libera definitivo alla trattativa vuole ulteriori verifiche sulle ginocchia in questione. Per questo domani il calciatore volerà nella clinica a Innsbruck (la stessa dove si è operato di recente Zaniolo) per svolgere una prima parte delle visite mediche. Una volta ricevuto l’ok dai medici, Milik dovrà risolvere con il Napoli alcune pendenze inerenti le multe emesse da De Laurentiis per il caso degli ammutinamenti. A tutto questo è legato il futuro di Dzeko che non avrà il via libera per le visite con la Juventus finché il centravanti del Napoli non risolverà tutte le pratiche necessarie per firmare con i giallorossi.