Roma: Diawara vorrebbe restare, ma il club spinge per la cessione

Uscito dalla Coppa d'Africa contro il Gambia di Darboe, il guineano è atteso nella capitale tra la giornata di giovedì e venerdì per discutere del suo futuro

Uscito contro il Gambia di Darboe in Coppa d'Africa, Amadou Diawara è atteso nella capitale tra la giornata di giovedì e venerdì e il calciatore, com'è noto, è al centro del mercato in uscita della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, il guineano avrebbe fatto intendere la volontà di rimanere legato al club giallorosso. Pinto e la società vorrebbero invece spingere affinché il centrocampista accettasse una sistemazione altrove per fare spazio al mercato in entrata. Diawara ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.