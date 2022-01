Roma, depositato in lega il contratto di Ivkovic: si unirà all’under 17

I giallorossi hanno ufficializzato un acquisto per il futuro. Arriva Mate Ivkovic dall'Hajduk Spalato che andrà a rinforzare la rosa della Roma under 17

Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di un possibile colpo last minute, la Roma mette a segno un acquisto per il futuro. Lo scorso 28 gennaio è stato depositato in Lega il contratto di Mate Ivkovic, centrocampista centrale classe 2006. Il croato arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato per un cifra vicina ai 600 mila euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo si unirà alla Roma under 17 che al momento si trova al terzo posto in classifica con tre punti in meno della Lazio capolista.