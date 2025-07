Roma, Deossa prende quota per il centrocampo: avviati i contatti con l’entourage

La Roma, dopo il mancato arrivo di Rios, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista colombiano Deossa. Il club giallorosso è ancora alla ricerca di un centrocampista e come riportato da ESPN, avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondarne la disponibilità. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali né offerte al Monterrey, club proprietario del cartellino del centrocampista colombiano. Tuttavia, la Roma resta vigile e potrebbero esserci sviluppi sul futuro di Deossa già nel corso di questa settimana.