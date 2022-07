Roma, Demme più di un’idea: il Napoli apre, il tedesco intrigato dai giallorossi

Oltre a Frattesi, i giallorossi valutano un altro innesto a centrocampo, anche se nelle prossime settimane: Demme valuta le proposte, per i partenopei non è indispensabile

C'è anche Diego Demme sul taccuino di Tiago Pinto. La Roma sta lavorando sulla trattativa Frattesi, che ancora non è chiusa e sta incontrando ostacoli, ma non è escluso un altro arrivo a centrocampo, magari dopo aver alleggerito la rosa degli esuberi. Come riporta 'alfredopedulla.com', il giocatore del Napoli rappresenta più un'idea per la Roma. Il tedesco classe '91 non è ritenuto indispensabile dai partenopei, ha altri due anni di contratto e starebbe valutando le proposte. La destinazione giallorossa lo intriga, se ne potrebbe riparlare più avanti.