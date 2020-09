Roma-De Sciglio, in stand-by. Ora Karsdorp vuole restare

Roma scatenata nelle ultime ore. Dopo l’arrivo di oggi di Kumbulla nella Capitale, il club giallorosso sta aspettando anche l’ok definitivo di Milik per sostituire Dzeko, pronto a lasciare con direzione Torino ma sponda Juventus. Le trattative, però, non finiscono qua. Come scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Roma non molla De Sciglio che potrebbe prendere il posto di Florenzi. Vicino l’accordo con il calciatore che guadagnerebbe 2,8 milioni di euro a stagione. Il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Un ostacolo sulla trattativa potrebbe essere rappresentato dalla permanenza di Karsordp. Come scrive goal.com, l’olandese nelle ultime ore avrebbe maturato la volontà di restare nella Capitale per giocarsi le sue chance rifiutando il Genoa.