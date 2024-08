Roma, De Rossi vuole Assignon già a Cagliari: manca l’intesa con il Rennes

L'inizio del campionato si avvicina e Daniele De Rossi attende ancora il suo nuovo terzino destro. In cima alla lista delle preferenze c'è Lorenzo Assignon del Rennes che, come riportato da SkySport, il tecnico vorrebbe già a disposizione alla prima giornata contro il Cagliari in trasferta. Si cerca però l'intesa con i francesi. I giallorossi hanno già presentato la prima offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto rispedita però al mittente. Il Rennes infatti vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo partendo da una richiesta di 12 milioni.