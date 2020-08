Roma, dall’Inghilterra: per il centrocampo piace Guendouzi

Guido Fienga è a Londra per costruire la Roma del futuro insieme a Ryan Friedkin. Come riporta il thesun.co.uk, in Inghilterra, però, potrebbe esserci un altro obiettivo per i giallorossi oltre al ritorno di Smalling. Stiamo parlando di Matteo Guendouzi in uscita dall’Arsenal. Il centrocampista francese non rientra nei piani dell’allenatore Mikel Arteta e sembra destinato a lasciare i Gunners. Sul calciatore, però, non ci sarebbe solo la Roma, ma anche Barcellona, Paris Saint-Germain e Villarreal

Inoltre, secondo L’Equipe, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Houssem Aouar, offrendo al Lione oltre a una proposta cash anche Guendouzi. Offerta che per ora sarebbe stata rispedita al mittente.