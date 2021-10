Roma, dall’Inghilterra: Mourinho segue Oluwayemi, portiere del Tottenham

Non ci sono solo i giallorossi sul nigeriano: piace anche al Benfica e allo Stoccarda su tutti, oltre che a qualche altro club tedesco

Si continua a parlare di calciomercato in casa Roma. Secondo l'indiscrezione di standard.co.uk, ci sarebbe un interesse dei giallorossi per Joshua Oluwayemi, portiere classe 2001 del Tottenham. Mourinho lo ha già allenato quando era sulla panchina degli Spurs e lo vorrebbe fortemente nella Capitale. La situazione contrattuale del ragazzo - contratto in scadenza il prossimo giugno - può aiutare la Roma a strapparlo al club di appartenenza a condizioni favorevoli. Non c'è però solo la Roma sul nigeriano: piace anche al Benfica e allo Stoccarda su tutti, oltre che a qualche altro club tedesco.