Roma, dalla Spagna: si pensa ancora a Nacho per la difesa

Il difensore ha già lavorato con Mourinho in passato nel Real Madrid e potrebbe cambiare aria dopo i tanti anni con i blancos

E' proprio il caso di dirlo: a volte ritornano. Non sorprende più l'accostamento di Nacho Fernandez alla Roma. Il difensore del Real Madrid piace da anni al club giallorosso e la necessità di intervenire sul mercato per un nome di spessore nel reparto arretrato avrebbe riaperto il dialogo tra i due club. Come riporta Diariogol l'arrivo di Mourinho sulla panchina del club capitolino per il prossimo anno costituirebbe un ulteriore elemento che potrebbe spingere lo spagnolo a cambiare aria dopo i tanti anni trascorsi con i blancos. I due si sono incrociati ed apprezzati durante l'esperienza spagnola dello Special One. La Roma avrebbe addirittura imbastito un principio di offerta da circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma non sufficiente per il momento a convincere il Real a privarsi del giocatore. Nacho-Roma, ennesimo atto: chissà che stavolta il difensore non possa davvero approdare in Italia...