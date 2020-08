Roma, dalla Spagna: piace Pochettino per il dopo Fonseca

Sono giorni caldi in casa Roma. Entro il 17 agosto si concretizzerà il closing che porterà definitivamente il club nelle mani di Friedkin che sta già facendo tutte le valutazioni del caso in vista della prossima stagione. Come riporta AS, anche Fonseca non può essere certo del posto e come erede piace Pochettino che però non vede nei giallorossi una prima scelta. L’argentino, infatti, sta monitorando anche con grande attenzione la situazione del Psg con Tuchel che potrebbe lasciare qualora dovesse uscire prematuramente dalla Champions League.