Roma, dalla Spagna: il Barcellona mette Pellegrini nel mirino

Dopo Pjanic il Barcellona potrebbe provare a prendere un altro centrocampista dalla Serie A. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini che, come riporta elgoldigital.com, sarebbe finito nel mirino della società blaugrana. Sul sette giallorosso pende una clausola rescissoria da 30 milioni, ma dalla Spagna sono convinti che il club possa cederlo alzando l’offerta per il calciatore. Dal canto suo Pellegrini ha sempre manifestato pubblicamente la sua voglia di rimanere e a fine stagione la Roma proverà a sedersi al tavolo con giocatore ed entourage per rinnovare.