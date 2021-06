Roma, dalla Spagna: il Barcellona chiede informazioni per Pau López

La squadra catalana avrebbe individuato nel portiere spagnolo il profilo giusto come vice Ter Stegen

Il Barcellona sta monitorando Pau López. Questo è ciò che scrive l'edizione odierna del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo sostiene che la società catalana avrebbe individuato nel portiere della Roma il rinforzo ideale come vice Ter Stegen, in previsione della partenza di Neto. L'ex portiere della Juventus vorrebbe andare a giocare con più continuità ed ecco che il Barcellona ha cominciato ad interessarsi a Pau Lopez, per il quale il tempo nella capitale sembra essere alle battute finali. L'arrivo di Rui Patricio come nuovo numero 1 dei giallorossi chiuderebbe ogni possibilità al portiere spagnolo. l Barça ha chiesto al suo agente, Albert Botines informazioni sul giocatore. Altri club della Liga come Valencia e Granada lo vogliono in prestito, mentre Nizza e Marsiglia hanno chiesto il prestito e accetterebbero che fosse obbligatorio, come chiede la Roma a seconda del numero di partite giocate.