Roma, dalla Spagna: Arias la priorità per la difesa. In corsa anche il Galatasaray

Derby giallorosso all’orizzonte per Santiago Arias. Secondo quanto riporta as.com l’esterno in forza all’Atletico Madrid non sarebbe entrato solo nel mirino della Roma di Fonseca, che lo considererebbe la priorità per rinforzare il pacchetto difensivo. Su di lui infatti ci sarebbe anche l’interesse del Galatasaray di Terim. Per il club turco si tratterebbe di un esborso troppo importante, visti i circa 10 milioni di euro richiesti dai biancorossi (la cifra pagata per strapparlo un anno fa dal PSV), e per questo avrebbero già pronto il nome di Elabdellaoui, che piace però anche al Betis. Strada quasi spianata quindi per la Roma e Petrachi, che continuano quindi a monitorare la situazione e a giocare su più tavoli per rinforzare la squadra in vista del prossimo mercato.