Roma, da Kamada a Xhaka e Samardzic: dubbi e obiettivi per il post Frattesi

Perso un Frattesi se ne fa un altro. Pare facile. Nel senso che giocatori con le caratteristiche dell'ormai giocatore dell'Inter non ce ne sono molti a buon mercato. Mourinho nei discorsi con Pinto sembra essere stato chiaro: voglio una mezz'ala, un giocatore di corsa, un Bove più esperto insomma. Il radar della Roma ha scandagliato campionati e occasioni di mercato. Ce ne sono, ma non tutte sono conformi all'identikit chiesto da Mou a meno che i Friedkin non abbiano l'ennesimo colpo a sorpresa nella manica della giacca. Intanto le candidature note compaiono sui giornali e si alternano sui social a ritmo di un tormentone estivo. Quello più in voga porta a Kamada , giapponese multifunzionale che costa zero e piace molto allo Special One. Può giocare mediano, mezz'ala, trequartista. Ha esperienza internazionale, non guadagna molto, ha appeal sul mercato asiatico e al momento è svincolato. Quale è il problema? La coppa d'Asia , che lo terrà occupato un mese tra gennaio e febbraio e che si gioca (quasi) in contemporanea con quella d'Africa che vedrà partire Aouar e Ndicka. L'occasione resta ghiotta, anche perché non saresti obbligato a prendere solo Kamada visto che è parametro zero.

A Mourinho piace anche McTominay, se ne è parlato ieri in Inghilterra. Un po' meno a Trigoria anche se lo scozzese è forse il più vicino per caratteristiche a Frattesi. A Pinto invece piace Renato Sanches, e non da oggi. Il portoghese è stato offerto con formula alla Wijnaldum, quindi prestito con diritto di riscatto e stipendio in parte pagato dal Psg. Fosse per il general manager sarebbe già a Trigoria, ma Mourinho nutre dubbi (legittimi) sullo stato di forma del ragazzo della scuderia Mendes. Nessun dubbio, invece, sulle condizioni di Xhaka che è stato il desiderio segreto di due mercati fa. Oggi si prende alla metà, forse anche meno, rispetto ai 25 richiesti all'epoca. Non è un Frattesi, ma in coppia con uno come Matic o Cristante potrebbe funzionare. Condizionale d'obbligo. Poi ci sono due nomi leggermente più offensivi: Sabitzer e Samardzic. Il primo guadagna però 7 milioni, e il Bayern non è squadra che si presta molto a pagare gli stipendi altrui. Il secondo costa 20 milioni e viene da un'annata positiva. Ma gioca più sulla trequarti che a centrocampo. Voi direte: ok ma chi viene? Questo onestamente non lo sa nessuno, almeno non fuori da Trigoria. La possibilità di un mister X è alta, sperando si avvicini più a un che a Koopmeiners o De Paul che a un McKennie.