Roma, da Florenzi a Xhaka e Cristante: come Euro 2020 cambia il mercato

Rivalutati il terzino e Olsen. Sale anche il prezzo dello svizzero. E Bryan è pronto a rinnovare

Roberta Moli

Il rinnovo di Cristante che, così come quello di Mancini, arriverà dopo l’estate. Florenzi e Olsen che si sono rivalutati, anche se certamente l’Europeo del primo non è stato indimenticabile tra infortunio e scelte di Mancini. Il valore di Xhaka che è aumentato. Sono queste le notizie che la Roma porta a casa al termine dell’Europeo, oltre naturalmente al grave infortunio di Spinazzola che priva i giallorossi di una pedina fondamentale almeno per metà stagione.

Quanto costa ora Xhaka?

Al netto della trattativa Rui Patricio, ormai alle battute finali, la Roma deve fare i conti con l’ottimo europeo di Xhaka che è stato il leader di una Svizzera arrivata ad un passo dalla semifinale. L’Arsenal, che prima sembrava essersi ammorbidita sulle sue posizioni, ora non vuole cedere il centrocampista per meno di 15 milioni più bonus. Il ragazzo ora è al mare con moglie e figlia ma sta facendo di tutto per convincere i Gunners a lasciarlo andare perché non vede l’ora di lavorare con Mourinho. La sensazione è che alla fine si chiuderà, ma il suo bellissimo campionato costringerà la Roma a spendere qualcosa in più.

Dove possono andare Florenzi e Olsen?

Diverso il discorso sulle uscite. Florenzi è sì campione d’Europa, ma ha giocato pochissimo. Il Psg non lo ha riscattato, lui nell’esordio contro la Turchia si è fatto male al polpaccio e ha recuperato per gli ottavi ma, fino alla finale di ieri, Mancini non lo aveva fatto mai giocare. Per 8 o 9 milioni si può prendere, l’ingaggio da oltre 3 l’anno non aiuta, in Italia piace a Milan, Inter e Juventus, con i nerazzurri favoriti. A meno che Mou non sorprenda tutti e non decida di dargli un’occasione. Nessuna possibile occasione, invece, per Olsen. Con la Svezia ha fatto quasi sempre bene, piace in Premier, ha un costo di 4 milioni, rappresenta per tanti una buona occasione. La Roma conta di cederlo quanto prima, lui ora si sposerà e poi deciderà il suo futuro.

Cristante e il rinnovo

Futuro che, invece, per Bryan Cristante sarà a Roma. Mourinho lo aspetta a Trigoria, lo vuole nello spogliatoio e soprattutto lo vuole riportare a centrocampo, dove lo ha messo Mancini e dove non giocava con Fonseca. A settembre l’intenzione di Pinto è quella di rinnovare sia lui sia Mancini, due giocatori che rappresentano il futuro del club. Bryan firmerà da campione d’Europa e anche da protagonista, visto che quasi sempre per Mancini è stato il primo cambio a centrocampo. Lui sì che si è rivalutato in questo Europeo dopo mesi complicati. E chissà che non lo abbiano rivalutato anche tanti tifosi.