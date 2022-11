Roma, da Carles Perez a Villar: anche in prestito si fa fatica

Ci sono eredità ed errori difficili da dimenticare. Anche perché, a corrente alternata, tornano a farsi sentire. Sui conti e sulla gestione della Roma. In un mercato invernale non facile per Pinto c’è anche da mettere in conto il monitoraggio di quei calciatori ceduti in prestito con più speranze che riscatti in vista di giugno. Parliamo dell’eredità lasciata da Monchi e Petrachi che si somma agli errori commessi dallo stesso Tiago un anno fa come dimostrano le difficoltà a cedere Vina e Shomurodov. Ma torniamo al primo punto. Tra i partenti temporanei c’è ad esempio Carles Perez che al Celta Vigo sta confermando il rendimento mediocre avuto a Roma: zero gol in 14 apparizioni di cui solo 5 dal primo minuto. A meno di scossoni sarà difficile che il club spagnolo lo riscatti a fine stagione. E sarà ancora più difficile trovare nuovi estimatori. Percorso simile per l’altro spagnolo “scovato” da Petrachi: Gonzalo Villar. E’ tra i peggiori della squadra che peggio sta facendo in serie A. La Sampdoria conserva un diritto di opzione che difficilmente eserciterà a maggior ragione se dovesse retrocedere in serie B. Cambiamo direttore sportivo e passiamo a Monchi.