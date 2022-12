Roma, Cruijff su Depay: “Può aiutare molto la squadra. Non pensiamo alle cessioni”

Jordi Cruijff, direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. L'argomento principale è stato ovviamente il calciomercato e la possibile partenza in casa blaugrana di Memphis Depay, accostato anche alla Roma: "Memphis è stato infortunato in questa stagione e non ha potuto essere presente quanto voleva e quanto voleva la squadra. È anche vero che nelle partite precedenti all'infortunio giocava da titolare e segnava dei bei gol". Queste le prime parole di Cruijff che poi ricorda le 3 giornate di squalifica inflitte al compagno di reparto Lewandowski oltre ad elogiare l'impegno dell'olandese: "Dobbiamo anche pensare alla squalifica di Lewandowski per tre partite. Memphis ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile in termini di impegno e Xavi è stato il primo a dirlo. Dice sempre che è un giocatore che non si fa problemi, che dà sempre il massimo e che quando ha dovuto essere presente lo è stato e ha risposto". Il figlio d'arte ha poi ha continuato smentendo il possibile addio a gennaio di Depay: "Non pensiamo alle partenze ma ad avere una squadra competitiva per la seconda parte della stagione, con la stessa linea della prima parte e Memphis, se si riprende dall'infortunio, e lo sta dimostrando in Nazionale, è un giocatore che può aiutare molto qualsiasi club in cui gioca".