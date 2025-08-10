La Roma è a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Gasperini. In pole c'è Fabio Silva ma Massara sta lavorando su diversi profili. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni anche per Franculino Djù, attaccante esterno del Midtjylland. Sul classe 2004 però ci sono anche altre squadre tra cui il Lipsia e l'Everton. Nelle prime 5 partite stagionali, Franculino Djù ha messo a segno già 6 gol dimostrandosi una pedina fondamentale per i danesi che lo valutano circa 20 milioni. Nella passata stagione aveva invece realizzato 16 gol in 41 presenze.