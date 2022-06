Roma, continua il pressing su Guedes: si inserisce il Wolverhampton

L'arrivo di Gattuso non cambia il destino di Goncalo Guedes, anzi. Il portoghese lascerà il Valencia per permettere al club di raccogliere una cospicua somma dalla sua partenza, unita a quella di Soler sul quale sono forti Atletico Madrid e Juventus. La Roma continua a sondare il talento numero 7 del Valencia per avere ancora più qualità in attacco, secondo quanto riporta la stessa radio ufficiale del club spagnolo. Sul giocatore però sarebbe vigile anche il Wolverhampton.