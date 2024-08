Roma, contatto col Napoli per uno scambio Bove-Ngonge. E Danso costa 25 milioni

I giallorossi hanno aperto i dialoghi con gli azzurri per uno scambio di prestiti tra i due calciatori in uscita, ma l'ipotesi al momento non decolla. Intanto l'austriaco resta il primo obiettivo, ma la richiesta del Lens resta alta

La Roma, incassata la decisione di Dybala che resterà a Trigoria, dovrà arrivare a tanti acquisti senza però contare sul risparmio dell'ingaggio dell'argentino. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', in queste ore ci sono stati dei dialoghi col Napoli che hanno avuto al centro il possibile scambio di prestiti tra Edoardo Bove e Cyril Ngonge. Entrambi i calciatori sono in uscita, con i giallorossi già accostati all'attaccante degli azzurri. L'ipotesi, però, al momento non decolla e rimane quindi piuttosto fredda. Da valutare se nei prossimi giorni potrà invece scaldarsi. Per la difesa invece l'obiettivo principale resta Danso, ma il Lens chiede 25 milioni di euro.