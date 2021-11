Roma conquistata da Botheim: Mourinho vuole l’attaccante del Bodo/Glimt

Il classe 2000 ha segnato sia all'andata che al ritorno con i giallorossi, che avrebbero già avviato i contatti con i suoi agenti

La Roma ha messo gli occhi su Erik Botheim. L'attaccante del Bodo/Glimt, capace di segnare contro i giallorossi sia in Norvegia che all'Olimpico, avrebbe conquistato Mourinho. Come fa sapere l'emittente norvegese TV2, i giallorossi avrebbero già preso contatti con gli agenti del giocatore. Botheim, classe 2000, è già nel giro della nazionale norvegese maggiore, e fa parte della nuova classe di campioncini guidata da Haaland. Con Mayoral in uscita già a gennaio, Botheim potrebbe arrivare nella capitale per rinforzare il reparto offensivo, che ieri ha ritrovato i gol di Abraham e Shomurodov, ma che nell'ultimo mese non ha vissuto un momento esaltante.