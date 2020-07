Roma, concorrenza per Vida: anche Monaco e Siviglia sul croato

Si allunga la lista delle pretendenti per Domagoj Vida. Il difensore del Besiktas è da diverse sessioni di mercato accostato alla Roma e anche in queste ultime settimane i giallorossi sembrano aver rinnovato il loro interesse mentre sono ancora alle prese con la trattativa Smalling. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, oltre al club capitolino sul croato c’è anche l’Inter, ma ora sono spuntate anche altre due società. Si tratta di Monaco e Siviglia: entrambe si sono informati su Vida, classe ’89 e in scadenza 2022, pilastro anche della nazionale croata. Monchi lo voleva già ai tempi della Roma, ora potrebbe riprovarci.