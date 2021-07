Roma, con Xhaka in mezzo c’è il pienone: pronte due cessioni, rischia Villar

Quando lo svizzero sarà ufficiale i mediani in rosa per due posti saranno sette. Tiago Pinto sonda il mercato, nessuno è incedibile

Valerio Salviani

Ha cambiato numero di maglia, ma potrebbe non usarlo mai in un match ufficiale. Gonzalo Villar non è sul mercato, ma se arriveranno offerte concrete la Roma non si girerà dall'altra parte. Il talento dello spagnolo è indiscutibile, lui adora la vita a Roma e il club, ma con l'arrivo di Xhaka lo spazio in campo potrebbe essere davvero risicato. Con lo svizzero i mediani in rosa saranno in sette per due posti: Xhaka, appunto, poi Veretout, Cristante, Villar, Diawara, Darboe e Bove. L'ex Elche non è però l'unico che potrebbe entrare in discorsi di mercato inaspettati. Posto che i due ex Primavera dovrebbero partire in prestito, resta comunque un centrocampista di troppo. La situazione.

Calciomercato Roma: arriva Xhaka, Villar può partire

La parola incedibile non la pronuncia più nessuno da tempo. Tutto ha un prezzo. E quindi con la proposta giusta anche un intoccabile come Veretout potrebbe rientrare a sorpresa in discorsi di mercato. Al momento però il francese può lasciare la valigia nell'armadio. La Roma lo valuta almeno 35 milioni e il Napoli, il club che più l'ha cercato nelle scorse sessioni di mercato, sembra aver depositato l'ascia di guerra. Stesso discorso per Cristante, che non ha ancora conosciuto Mourinho ma che da lunedì tornerà in gruppo, sperando di restarci con un ruolo da protagonista. Al momento nessuna squadra si è fatta viva per lui e le sue quotazioni di restare sono alte. Diversa la questione Villar. La Roma l'ha pagato 5 milioni a gennaio del 2019 e adesso ne vale almeno il quadruplo. In Spagna ha molti estimatori. L'ultima squadra ad essersi informata sulla sua posizione è il Siviglia di Monchi, avversaria dei giallorossi in amichevole domani. Villar ha da pochissimo cambiato agente, segno per qualcuno che qualcosa si sta muovendo. Se partirà, sarà comunque per una cifra importante. Resta da definire la questione Diawara. Mourinho lo sta impiegando molto, dandogli i compiti di impostazione che poi diventeranno di Xhaka, quando (e se) arriverà. L'ex Napoli è giocatore che la Roma venderebbe più volentieri, ma a differenza di Villar per lui il mercato non è esattamente frenetico. La Roma ha provato a inserirlo proprio nell'affare per lo svizzero, ricevendo un "no, grazie" da parte dell'Arsenal.

Bove e Darboe in uscita: le situazioni

Come detto sicuri (o quasi) di partire sono Darboe e Bove. Il primo aspetta l'incontro decisivo per il rinnovo, che ci sarà quando Tiago Pinto tornerà dal Portogallo. Poi si valuterà il da farsi. Sul secondo la Roma ci punta tanto. Il suo agente Diego Tavano aspetta di conoscere la posizione definitiva del club, rimasto colpito positivamente dal lavoro fatto nel ritiro. Si è parlato di un possibile inserimento nell'affare Shomurodov, ma il club giallorosso non vorrebbe perdere il centrocampista a titolo definitivo. Su di lui si sono fatti avanti club di Serie A e B, che lo vorrebbero in prestito.