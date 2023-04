Roma, colpo grosso Aouar: visite mediche nella capitale e firme vicine

E alla fine arriva Aouar. Dopo mesi di corteggiamenti e di voci il destino del centrocampista franco-algerino sembra avere incrociato definitivamente quello della Roma. Come anticipato da ForzaRoma.info il giorno X per il matrimonio è stato quello di Pasquetta. La mattina di lunedì, infatti, il giocatore del Lione è sbarcato con un intermediario a Roma. Nessun giro turistico, ma dritti verso la zona Laurentina dove ha svolto le visite mediche al Campus BioMedico accompagnato da un dipendente del club giallorosso. Dopo poche ore, intorno all'una e mezza di notte, Aouar è ripartito per Lione dove resterà fino al termine della stagione per poi - a questo punto - aggregarsi al suo nuovo club. Tutto nella norma visto che è in scadenza di contratto ed era libero di firmare con chiunque dal 1° gennaio in poi. La Roma lo aveva cercato già nelle ultime due finestre di mercato ma ha atteso il momento giusto per piombare sul 24enne che faceva gola anche a Milan e Napoli . Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni a stagione.

Le caratteristiche di Aouar

Alto 1,75 metri, Housseme Aouar è un centrocampista che sa giocare sia in una mediana a tre che in una mediana a due. A volte è stato impiegato pure da trequartista, segnale della sua grande duttilità a livello tattico e anche delle sue abilità tecniche. Ama dribblare, inserirsi in area avversaria e non gli manca la personalità. Sembrava una sorta di predestinato, ma la sua crescita si è un po’ arrestata negli ultimi mesi. Il suo talento non si discute e ha ancora la possibilità di esplodere a grandi livelli. In questi anni a Lione ha messo insieme 41 gol e 35 assist in 221 presenze totali, numeri importanti per un giocatore ancora giovane. Da qualche mese ha scelto di rappresentare la nazionale algerina dopo aver raccolto 1 presenza con quella francese.