Roma, Claudio Cassano in uscita: su di lui Reggiana, Ascoli, Utrecht e Metz

Raggiunto l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenze, adesso Pinto può lavorare con più serenità sul fronte delle cessioni. Sono in via di definizione gli addii di Darboe e Reynolds: il primo andrà al LASK in prestito, mentre il secondo torna al Westerlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche Claudio Cassano è in uscita e il classe 2003 piace a diversi club in Italia e all'estero. Su di lui ci sono Reggiana, Ascoli, Utrecht e Metz.