Roma-Celik, trattativa in chiusura: il Lille ha già trovato il sostituto

Ai dettagli la trattativa tra Roma e il Lille per il trasferimento in giallorosso di Celik. Dopo qualche giorno di contatti tra le parti e molto ottimismo ieri sembra essere stato raggiunto l'accordo per 7 milioni più bonus. Il terzino è stato richiesto da Mourinho e sarà il terzo acquisto estivo dopo Svilar e Matic. E' esattamente quello che cerca lo Special One perché può giocare terzino nel 4-2-3-1 ed esterno nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2. Arrivano anche altre conferme dalla Francia, infatti secondo il sito Footmercato.net il club della Ligue 1 ha già trovato il sostituto. Si tratta di Akim Zedadka, e l'affare si chiuderà per 6,8 milioni di euro.