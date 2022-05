Roma, c’è un ultimo tentativo per convincere Mkhitaryan a restare

L'armeno ha già detto sì all'Inter che offre un biennale, ma in queste ore la Roma proverà a fargli cambiare idea

Un tentativo, l'ultimo. Il futuro di Mkhitaryan sembra scritto all'Inter, ma la Roma proverà in queste ore a cancellare la pagina e a colorarla ancora di giallorosso. L'armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si è accordato coi nerazzurri che lo hanno convinto con un biennale da 3,5 milioni più bonus. Ma tra oggi e domani Tiago Pinto proverà per l'ultima volta a convincere Mkhitaryan a restare. Secondo Teleradiostereo un incontro è previsto nelle prossime ore, con la prospettiva di un impiego maggiore, rispetto a quanto potrebbe avvenire all'Inter, che sarà un altro argomento messo sul piatto dalla Roma per trattenere il numero 77 oltre ovviamente a un contratto simile a quello offerto da Marotta.