Roma, c’è l’accordo col Marsiglia per Pau Lopez. Riscatto a 15 milioni

Il portiere spagnolo è vicinissimo a iniziare la sua nuova avventura, in prestito, col club francese. Aperta la caccia al sostituto per la nuova Roma di Mourinho

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno preso rapidamente concretezza: Pau Lopez è a un passo dal Marsiglia. La Roma avrebbe infatti raggiunto l'accordo con il club francese per il trasferimento del giocatore, come riporta il quotidiano francese La Provence. Il portiere spagnolo si aggregherebbe alla nuova squadra con la formula del prestito. La Roma incasserebbe subito mezzo milione per il passaggio, mentre il prezzo per il riscatto definitivo è fissato a 15 milioni. Si conferma dunque la volontà di Mourinho di affidarsi a un nome nuovo per la porta giallorossa.