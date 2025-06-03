Il portiere fa gola a molte squadre visto il ritardo nel rinnovo. I rossoneri lo valutano per il post Maignan
VIDEO - Svilar no stop: si allena da solo durante la pausa nazionali
Il nodo Svilar resta uno dei più spinosi da risolvere in casa Roma. Il portiere belga non ha ancora rinnovato il contratto nonostante le discussioni vadano avanti ormai da mesi e questa situazione non può far altro che attirare le attenzioni di numerosi squadre. Come riportato da Calciomercato.com, oltre a club esteri, nelle ultime ore su di lui ha messo gli occhi anche il Milan che potrebbe perdere Maignan. Il futuro del francese è infatti in bilico. Su di lui è forte il Chelsea e la trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore. Per questo i rossoneri starebbero pensando seriamente a Svilar come suo sostituto. Oltre a lui nella lista del neo Ds Tare c'è anche Marco Carnesecchi dell'Atalanta. La Roma deve accelerare sul fronte rinnovo se vuole togliere Svilar dal mercato. La sua richiesta è di un prolungamento a cifre molto più elevate di quelle attuali (circa 4 milioni) ma da Trigoria continuano a prendere tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA