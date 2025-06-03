Il nodo Svilar resta uno dei più spinosi da risolvere in casa Roma. Il portiere belga non ha ancora rinnovato il contratto nonostante le discussioni vadano avanti ormai da mesi e questa situazione non può far altro che attirare le attenzioni di numerosi squadre. Come riportato da Calciomercato.com, oltre a club esteri, nelle ultime ore su di lui ha messo gli occhi anche il Milan che potrebbe perdere Maignan. Il futuro del francese è infatti in bilico. Su di lui è forte il Chelsea e la trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore. Per questo i rossoneri starebbero pensando seriamente a Svilar come suo sostituto. Oltre a lui nella lista del neo Ds Tare c'è anche Marco Carnesecchi dell'Atalanta. La Roma deve accelerare sul fronte rinnovo se vuole togliere Svilar dal mercato. La sua richiesta è di un prolungamento a cifre molto più elevate di quelle attuali (circa 4 milioni) ma da Trigoria continuano a prendere tempo.