Roma, Carles Perez verso l’addio: anche i club tedeschi ci pensano

Lo spagnolo non è stato mai preso in considerazione da Mourinho e in estate può andare via

Nella partita con l'Udinese è entrato in campo come mossa disperata per provare ad agguantare il pareggio, ma il ruolo di Carles Perez è ormai decisamente marginale in questa Roma. Lo spagnolo non è assolutamente preso in considerazione da Mourinho nelle rotazioni dell'attacco e per questo il suo addio in estate sembra davvero molto probabile per non dire certo. Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, ora su di lui stanno facendo un pensierino anche i club tedeschi. Dopo gli interessamenti spagnoli a gennaio, per l'ex Barcellona potrebbe muoversi qualcosa in Bundesliga. Lavori in corso.