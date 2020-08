Roma, Cairo ci prova: Torino pronto a piazzare il colpo Schick

Continuano a rincorrersi le voci di calciomercato relative al futuro di Patrick Schick. L’attaccante ceco di proprietà della Roma, secondo quanto riporta il sito specializzato tuttomercatoweb.com, sarebbe entrato di prepotenza nel mirino del Torino. Il nuovo diesse Vagnati infatti vorrebbe regalare al nuovo tecnico, probabilmente Giampaolo, un acquisto di qualità con cui puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Schick sarebbe anche il grande sogno di Urbano Cairo, che avrebbe dato appunto il via libera al proprio direttore sportivo per trovare la strategia giusta per arrivare al ceco.