Roma, Cairo chiede 34 milioni per Belotti

Il presidente granata fissa il prezzo del Gallo e gela le aspirazioni della Roma, che deve anche fare i conti con i numerosi esuberi del reparto offensivo

Cairo fissa il prezzo per assicurarsi Andrea Belotti e gela le aspirazioni della Roma e del Milan. Il presidente granata ha chiesto infatti 34 milioni: decisamente troppi per la società giallorossa, che aveva proposto una cifra di 15 milioni più 3 di bonus e che deve fare i conti con i numerosi esuberi del reparto offensivo, oltre che con lo spinoso problema Edin Dzeko. Lo riporta Marco Bonetto su Tuttosport. La cifra è improponibile anche per il club rossonero, diretto concorrente della Roma nella trattativa per il Gallo. In assenza di offerte ulteriori, a Cairo non resterà che abbassare il prezzo, per non rischiare di perdere il centravanti a zero il prossimo giugno: la Roma, intanto, si guarda intorno.