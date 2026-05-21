La Roma, ancora in attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo, comincia già a buttare un occhio ai possibili obiettivi per la prossima stagione. Facile capire come i primi rinforzi dovranno arrivare necessariamente in attacco, almeno due, di sicuro il famigerato esterno sinistro di piede destro. Tra i nomi valutati dai giallorossi - come rivela 'Te La Do Io Tokyo' su Teleradiostereo 92.7 - c'è anche Pepê del Porto, fresco di titolo con Farioli in panchina. Classe '97, brasiliano, è un attaccante (destro di piede) che agisce sia a destra che a sinistra, potenzialmente anche da ala, in maniera fondamentalmente indistinta. In questa stagione ha collezionato 48 partite in tutte le competizioni, con 4 gol e 6 assist. La Roma è interessata.