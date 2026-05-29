Gasperini vuole almeno due esterni d'attacco. È questo l'obiettivo prioritario della Roma per il prossimo calciomercato, ormai alle porte. Per competere in Champions League serve più estro ed esplosività sulle corsie e diversi profili sono già stati monitorati. Come riporta il quotidiano AS, tra i nomi monitorati c'è anche quello di William Gomes, esterno classe 2006 del Porto. Il club portoghese non vorrebbe cedere il talento brasiliano che partirebbe solo con offerte irrinunciabili o con il pagamento della clausola di 80 milioni di euro. L'ala di piede mancino, alla prima stagione da protagonista, ha chiuso con 13 gol e 2 assist in 46 presenze. Sull'ex San Paolo - che detiene il 20% sulla rivendita - c'è, però, l'interesse di mezza Europa. A partire dall'Atletico Madrid in Spagna, ma anche Manchester United, Newcastle e Arsenal in Inghilterra. Tutti club con una potenza economica non indifferente e che sbaraglierebbero la concorrenza della Roma.