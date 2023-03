Roma, buone notizie dalla Spagna: Fuzato e Carles Perez possono portare milioni

In attesa di sbarcare in Spagna, quella del Nord, per giocarsi il ritorno degli ottavi di finale con la Real Sociedad per la Roma arrivano buone notizie dalla parte Sud del paese. Detto più volte di Kluivert (per il quale Pinto e il Valencia tratteranno a breve) c'è da annotare l'esplosione di due ex meteore come Daniel Fuzato e Carles Perez. Il portiere è diventato uno dei simboli dell'Ibiza. Il club isolano che lo ha preso dalla Roma a costo zero. Ma ora i giallorossi potrebbero ricavare qualche milione. Pinto, infatti, come fa quasi sempre, ha mantenuto una sorta di controllo sul giocatore: se lascerà La LigaSmartBank, cioè la serie B spagnola, la Roma incasserà il 30% della cifra di cessione. Almeno 2-3 milioni stando a quanto viene valutato oggi Fuzato. E sul portiere brasiliano ci sono tanti club: in Spagna ma pure in Italia. Il quotidiano As ne ha parlato così: "Il portiere brasiliano si è fatto notare fin dall'inizio della stagione ed è il secondo che para di più nella categoria con 93 interventi in 31 partite. Senza fare nomi, il direttore sportivo, Miguel Ángel Gómez ha rivelato settimane fa in una conferenza stampa di aver ricevuto offerte milionarie per diversi calciatori . Fuzato sembra chiaramente essere uno di loro".