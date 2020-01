Roma, bonus per Petrachi: chiusura del mercato posticipata di un’ora

La finestra invernale di calciomercato sta per chiudersi. Petrachi sta lavorando senza sosta per i rinforzi da regalare a Fonseca, ma anche per cedere qualche esubero. Ma il tempo è agli sgoccioli, la sessione di gennaio si chiuderà venerdì 31 alle ore 20, anche se i giallorossi potranno beneficiare di un bonus. A deliberarlo è stato il Consiglio Federale, che ha concesso un’ora in più, ma solo alle squadre che sabato 1 febbraio saranno impegnate negli anticipi della terza giornata di ritorno della Serie A. Tra queste c’è la Roma, che affronterà il Sassuolo alle 20.45: per i giallorossi, così come per i neroverdi, il Bologna, il Brescia, il Cagliari e il Parma, il calciomercato chiuderà alle 21.