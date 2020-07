Roma, Bianda verso la cessione: andrà in prestito allo Zulte Waregem

William Bianda verso il Belgio. Per il giovane difensore francese della Roma sembrava probabile un ritorno in Francia, ma il classe 2000 dovrebbe invece trasferirsi allo Zulte Waregem. Come riporta ‘Sky Sport’, il difensore giallorosso – mai impiegato in prima squadra, ma nelle ultime due stagioni con la Primavera di De Rossi – andrà in prestito con diritto di riscatto al club belga dello Zulte Waregem. Era arrivato due anni fa, acquistato da Monchi per 6 milioni più 5 di bonus dal Lens. Dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per molto tempo, Bianda avrà finalmente l’occasione di mettersi alla prova.