Roma-Belotti, nuovi contatti. Sondaggio anche del Siviglia

La Roma ha puntato gli occhi su Azmoun, sul quale c'è molta concorrenza, ma non è ancora chiusa la pista che porterebbe a Belotti. Come riporta Alfredopedulla.com, ad oggi il rinnovo del giocatore granata non è scontato: l'attaccante della Nazionale vuole pensarci bene. E infatti nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con la Roma.Mourinho fin dai tempi del Tottenham ha sempre gradito il Gallo, che potrebbe approdare in giallorosso indipendentemente dal futuro di Dzeko. La valutazione della Roma è tra i 15 e i 18 milioni, quella del Torino più alta ma è chiaro che senza prolungamento bisognerà prendere una decisione. Su Belotti c'è stato anche un sondaggio del Siviglia, più timido l'interesse dell'Atalanta.